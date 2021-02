Supplenza da graduatoria incrociata sostegno | per quale classe di concorso varrà il punteggio

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Supplenze anno scolastico 2020/21: è un anno intermedio, nelrimarranno in vigore le graduatorie già aggiornate lo scorso anno e valide per due anni scolastici. Ma è bene ragionare sui possibili punteggi conseguibili al prossimo aggiornamento, sempre tenendo presente eventuali modifiche. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Supplenza graduatoria

... i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce latemporanea disposta sulla base delladi circolo o d'istituto ...... senza passare dalle graduatorie d'istituto o da altro genere di. Insomma, la MAD può ... agli iscritti in GPS , di ricorrere alla MAD per candidarsi a una. Tuttavia, adesso il MI ...Marcello Pacifico (Anief) "Il Comitato europeo dei diritti sociali dà ragione a una battaglia storica del nostro sindacato" ..."Lo Stato italiano dovrebbe inoltre tenere conto che c’è una procedura d’infrazione europea in atto, avviata sette anni fa" ...