Seduta di acquisti in Borsa con occhi su GameStop e argento | a Milano +1 | 2% strappa Atlantia

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il mercato attende il piano da 1.900 miliardi proposto da Biden ma non smette di monitorare l'andamento della pandemia e le campagne vaccinali. Al centro dell'attenzione la "retail mania": doponel mirino c'è l', ai massimi da 8 anni. Euro in calo a 1,20 dollari, spread giù a 112 punti

Ultime Notizie dalla rete : Seduta acquisti

Il Sole 24 ORE

Avvio di settimana positivo per Piazza Affari e per le altre borse europee. Laè stata caratterizzata dageneralizzati, grazie al ritorno della fiducia da parte degli investitori. Ha contribuito anche il buon andamento di Wall Street nel pomeriggio (DJ +0,61% e ...anche su Cementir, +2,65%: Banca Akros conferma la raccomandazione buy e il target a 8,20 euro. Giovedì prossimo 4 febbraio il cda esaminerà i dati preconsuntivi consolidati del 4° trimestre ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Le Borse europee aprono il mese di febbraio nel segno degli acquisti, ritrovando tono dopo la ...(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Otis Worldwide, che mostra un decremento dell'1,15%, nonostante la trimestrale migliore delle aspettative.Il colosso degli ascensori ha chiuso il quarto trimestre..