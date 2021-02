Scamacca | “Cuore e grinta | sono felice di essere rimasto al Genoa”

AnsaLiguria : Genoa: Scamacca rimane in rossoblù, 'felicissimo'. 'In questi mesi mi avete trasmesso grinta, cuore, anima' #ANSA - LorenzoCaratoz1 : @BellocchiMaria @MCaronni La Juve ha già una quarta punta, ed è kulusevski. Non servono né scamacca, né Sanchez o a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scamacca Cuore

Gianlucanon lascerà il Genoa in questa sessione di mercato. L'attaccante, arrivato in prestito dal ... "Grinta,, anima questo quello che mi avete trasmesso questi mesi, e sono ...Gianlucanon lascerà il Genoa in questa sessione di mercato. L'attaccante, arrivato in prestito dal ... "Grinta,, anima questo quello che mi avete trasmesso questi mesi, e sono ...Gianluca Scamacca non lascera' il Genoa in questa sessione di mercato. L'attaccante, arrivato in prestito dal Sassuolo in estate e al centro di ...Gianluca Scamacca non lascerà il Genoa in questa sessione di mercato. L'attaccante, arrivato in prestito dal Sassuolo in estate e al centro di innumerevoli rumor tra cui il possibile passaggio alla Ju ...