Sassuolo, a Cagliari due punti persi ma un Boga guadagnato (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Sassuolo ha pareggiato in casa del Cagliari, pareggiando nel recupero con Boga. Ma i rimpianti sono tanti Il Sassuolo è uscito dalla sfida in casa del Cagliari con un punto. Per come si era messa la partita, in molti storceranno forse il naso guardando il nostro titolo, si può parlare di un punto guadagnato per i neroverdi ma andando a guardare più nel dettaglio la sfida di ieri della Sardegna Arena, andando ad analizzare il match, l’andamento della partita, le occasioni create da una parte e dall’altra, partendo anche dalla situazione in classifica e dal momento delle due squadre, si può parlare di due punti persi per la formazione neroverde. Il bicchiere dunque è mezzo vuoto. Il Sassuolo avrebbe potuto sfruttare il passo falso di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilha pareggiato in casa del, pareggiando nel recupero con. Ma i rimpianti sono tanti Ilè uscito dalla sfida in casa delcon un punto. Per come si era messa la partita, in molti storceranno forse il naso guardando il nostro titolo, si può parlare di un puntoper i neroverdi ma andando a guardare più nel dettaglio la sfida di ieri della Sardegna Arena, andando ad analizzare il match, l’andamento della partita, le occasioni create da una parte e dall’altra, partendo anche dalla situazione in classifica e dal momento delle due squadre, si può parlare di dueper la formazione neroverde. Il bicchiere dunque è mezzo vuoto. Ilavrebbe potuto sfruttare il passo falso di ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - JuveReTweet : RT @RickyBianchini: Il Parma vuole Pelle perché Scamacca torna a Sassuolo; per sostituirlo il Genoa, dopo aver perso Niang che va al Bologn… - RickyBianchini : Il Parma vuole Pelle perché Scamacca torna a Sassuolo; per sostituirlo il Genoa, dopo aver perso Niang che va al Bo… - infoitsport : Cagliari-Sassuolo, gli highlights del match - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo, il futuro di Obiang sospeso tra Cagliari e Karagumruk -