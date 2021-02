Sanremo | il Comitato Tecnico Scientifico | “Non ci saranno slittamenti”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tiene banco l’argomento Festival 2021 Non c’è pace o tregua per il Festival di: divampano le polemiche, da quelle musicali (ultimo il caso “spoiler” di Fedez) fino alla logistica e al pubblico. Non cicomunquee la rassegna partirà regolarmente a marzo così come fa sapere Fabio Ciciliano, segretario del. Non penso ci sarà uno slittamento di2021, ma si tratta semplicemente di analizzare con precisione quelle che sono le attività del Festival all’interno del teatro Ariston e all’esterno. Della questione pubblico ha parlato anche il Sindaco della città di, Alberto Biancheri a “La Stampa”. In sala all’Ariston nelle serate del Festival solo sanitari vaccinati, medici, infermieri, ...