Rugani al Cagliari sul gong | i colpi dell’ultimo giorno di calciomercato

romeoagresti : #Juve e #Cagliari hanno definito in tempo l’accordo per il prestito di #Rugani fino a giugno // Rugani joins Caglia… - AlfredoPedulla : #Rugani in sede al #Rennes tra poco. Accordo con il #Cagliari: 1 milioni e 250 mila euro più bonus di 500 mila in c… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Cagliari-#Rugani, tentativo di definire l'accordo prima delle 20 - forumJuventus : Di Marzio: 'Intrigo Rugani, alla fine la spunta il Cagliari: contratto depositato' ?? - serieAnews_com : ????#Calciomercato #SerieA, tutti i colpi last minute?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rugani Cagliari

... che il Napoli gira in prestito al Crotone dopo che l'attaccante esterno aveva iniziato la stagione alCalciomercato, le notizie principali di lunedì 1 febbraio: Il Parma riporta in Italia Pellé, per la difesa arrivaAl Bologna il giovane talento Antov Il difensore colombiano Yeferson Paz al Sassuolo Crotone, Ounas ha detto sì Torino, dopo Sanabria arriva anche Mandragora ...Previously close to join, from time to time, Parma, Torino, and Bologna, 26-year old Italian centre-back Daniele Rugani, parting ways from Stade Rennais, is joining Cagliari, according to latest TMW ...Cagliari, 1 feb. - (Adnkronos) - Daniele Rugani è un giocatore del Cagliari. Lo ha annunciato la Lega Calcio sul suo sito ufficiale. Il 26enne ...