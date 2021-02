Rientro a scuola in Campania, Fortini: non significa poter fare tutto, si rischiano disastri (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Sabato e domenica in strada ho visto migliaia di persone. La sensazione che ho è che tornare in presenza a scuola abbia fatto credere a molti che tutto è sotto controllo, ma non è così". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Sabato e domenica in strada ho visto migliaia di persone. La sensazione che ho è che tornare in presenza aabbia fatto credere a molti cheè sotto controllo, ma non è così". L'articolo .

AzzolinaLucia : In queste ore si sta completando il rientro a scuola dei ragazzi delle superiori. Continua qui: - LuigiBrugnaro : Buon rientro in classe a docenti, ragazzi e personale delle scuole superiori. Finalmente oggi si torna a #scuola,… - repubblica : Scuola, rientro in aula. Proteste, scontri e tornano in classe in pochi - PaulLamanski : La gioventù. La spensieratezza. Alle 7 si saliva alla fermata dei pullman. Sigaretta. Si saliva sul pullman, walkm… - lucalaarosa : Ragazzi sono contento di questo rientro a scuola!! Ah no Dio porco #riapriteluni -