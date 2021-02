Riapertura palestre e spostamenti tra regioni | occhi puntati su una data precisa Le prossime mosse del governo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Importanti novità in arrivo per quanto riguarda glitra, la ripartenza di, impianti sciistici e concorsi della pubblica amministrazione. Sappiamo bene come, passate le rigide restrizioni delle feste natalizie, a metà gennaio il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure in vigore fino al 5 marzo. Ma l’andamento dei contagi da Coronavirus viene costantemente monitorato per apportare eventualmente delle modifiche. E nelledue settimane, a seconda della curva epidemica, si dovrà decidere se rispettare o meno le scadenze previste per il 15 febbraio. In particolare l’ultimo Decreto prevedeva il divieto di spostarsi traappunto fino al 15 febbraio. Ma non c’è solo la disposizione suglia tenere ...