Renzi | “Ci manteniamo disponibili e collaborativi Speriamo venga fatto un passo in avanti”

globalistIT : Una volta tanto parole non arroganti - zazoomblog : Renzi placa la polemica: Ci manteniamo disponibili e collaborativi senza veti e senza pregiudizi - #Renzi #placa… - aldobini : Noi ci manteniamo disponibili e collaborativi, senza veti e senza pregiudizi. Speriamo che nelle prossime ore si fa… - rumpili2 : @BaliaLuigi Scusate,ma loro rivestono incarichi istituzionali.Purtoppo manteniamo rapporti con tanti paesi a regime… - pier_lamberti : RT @silvanss3r: MA SI UN'ALTRO PARTITO - MO VI MENTO AL 3% (forse) CHE MANTENIAMO NOI POPOLO, PER FARE SOLO CONFUSIONE A CACCIA DI POLTRON… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi manteniamo

Adnkronos

insiste per un documento scritto 'Vediamo domani' come il presidente Fico 'immaginerà di muoversi', ha detto in seratanella chat con i suoi parlamentari. 'Noi cidisponibili e ......scritto Matteo, nella chat dei parlamentari di Italia viva, a proposito del tavolo sul programma. "Vediamo domani - aggiunge - come il presidente Fico immaginerà di muoversi. Noi ci...Il senatore nella chat dei parlamentari di Italia viva: "Speriamo che nelle prossime ore si faccia un passo in avanti”.Italia Viva torna a chiedere il Mes al maxi-tavolo sul programma di governo a Montecitorio. Netto il No del M5s mentre uno spiraglio arriva dai rappresentanti del Pd, secondo fonti, qualora "ci fosse ...