Reddito di cittadinanza a rischio? Sembrerebbe una delle condizioni per il Conte ter

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 1 febbraio 2021) In politica c'è un luogo comune e un detto che sicuramente calza a pennello ed è il “mai dire mai”. E mai come in questi giorni di crisi di governo, e mai come in questa legislatura, quel luogo comune è attuale. “Mai con la Lega” e “nessun accordo con i 5 Stelle” è quello che a parti inverse leghisti e grillini avevano detto dopo le elezioni del 4 marzo 2018, salvo poi farci un governo insieme. E poi, “mai con il partito di Bibbiano”, riferito al PD, per espresse parole dell'attuale Ministro degli Esteri, il pentastellato Di Maio. E anche in questo caso, governo con il PD che dal canto suo aveva posto il veto ad accordi con il M5S. Tornando all'attualità, dopo che Renzi ha aperto la crisi di governo, sia PD che M5S avevano apostrofato in malo modo il leader di Italia Viva escludendo qualsiasi forma di rientro nella maggioranza da parte di Renzi esue Ministre ...