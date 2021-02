PS5 e bagarini: uno studio indica che negli USA il 10-15% delle console è stato rivenduto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nonostante PlayStation 5 sia sul mercato ormai da quasi due mesi, in tutto il mondo si fa sempre più fatica a trovare una console disponibile data la mancanza di scorte nei magazzini dei rivenditori. Ora però, secondo uno studio, veniamo a sapere che negli USA, circa il 10-15% delle console sono state rivendute, con i bagarini che hanno guadagnato ottimi profitti. Lo studio è stato fatto da Michael Driscoll, il quale ha raccolto tutti i dati per migliaia di annunci su eBay e StockX, fino al 16 gennaio. Nell'analisi Driscoll ha incluso solo gli annunci di vendite andate poi a buon fine, escludendo quindi annunci truffa o account con un feedback basso. Si scopre così che circa 175.000 PlayStation 5 in USA sono state rivendute a prezzi gonfiati. Su eBay e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nonostante PlayStation 5 sia sul mercato ormai da quasi due mesi, in tutto il mondo si fa sempre più fatica a trovare unadisponibile data la mancanza di scorte nei magazzini dei rivenditori. Ora però, secondo uno, veniamo a sapere cheUSA, circa il 10-15%sono state rivendute, con iche hanno guadagnato ottimi profitti. Lofatto da Michael Driscoll, il quale ha raccolto tutti i dati per migliaia di annunci su eBay e StockX, fino al 16 gennaio. Nell'analisi Driscoll ha incluso solo gli annunci di vendite andate poi a buon fine, escludendo quindi annunci truffa o account con un feedback basso. Si scopre così che circa 175.000 PlayStation 5 in USA sono state rivendute a prezzi gonfiati. Su eBay e ...

