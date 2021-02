Premio ‘Federica Ruocco’ | il riconoscimento della Corrado Academy va a Erika del Pizzo VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Due anni dopo la sua tragica scomparsa, Federica Ruocco, la 24enne salernitana che perse la vita dopo essere caduta dalle scale di casa, rivive nei ricordi delle amiche di scuola, l’Accademia di Trucco guidata da Massimo, che anche ieri, come l’anno scorso, ha premiato alla fine del corso di specializzazione in collaborazione con Diego Dalla Palma, una make up artist emergente, in ricordo di chi quella passione non potrà coltivarla. E per una strana coincidenza del destino la giuria, tra le sette finaliste del corso, ha sceltodel, che di Federica non era solo compagna di classe, ma anche amica. Alla consegna del, avvenuto al termine di un saggio di trucco in cui tutte le allieve hanno realizzato dei total look ispirate ad un tema scelto da loro, ...