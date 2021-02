“Pier esci l’8”, “Dayane vincerà”: voci dall’esterno ed insinuazioni, il GF Vip è già deciso? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca solo un mese alla fine del Grande Fratello Vip ed ancora oggi c’è molta incertezza su chi sarà il vincitore nonostante Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli abbiano il pass gratuito verso la finale ma nella casa nelle ultime ore è successo qualcosa di clamoroso, veramente inatteso Altre voci riguardante l’ex velino si sono udite, questa volta i fan si sono concentrati su una frase detta a fine trasmissione che rivelerebbe il vincitore. Alcuni giorni fa alcune voci avevano parlato di voti del televoto falsati, infatti secondo alcune teorie Dayane Mello è aiutata dal governo brasiliano, suo paese di origine. In mattinata Pierpaolo Pretelli ha ascoltato alcune parole molto eloquenti di cosa è successo a Pierpaolo Pretelli. I due hanno poi riferito ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca solo un mese alla fine del Grande Fratello Vip ed ancora oggi c’è molta incertezza su chi sarà il vincitore nonostanteMello epaolo Pretelli abbiano il pass gratuito verso la finale ma nella casa nelle ultime ore è successo qualcosa di clamoroso, veramente inatteso Altreriguardante l’ex velino si sono udite, questa volta i fan si sono concentrati su una frase detta a fine trasmissione che rivelerebbe il vincitore. Alcuni giorni fa alcuneavevano parlato di voti del televoto falsati, infatti secondo alcune teorieMello è aiutata dal governo brasiliano, suo paese di origine. In mattinatapaolo Pretelli ha ascoltato alcune parole molto eloquenti di cosa è successo apaolo Pretelli. I due hanno poi riferito ...

