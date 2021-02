Per Sanremo 2021 ipotesi slittamento: la saga continua (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una soap dentro a un evento, una sorta di saga: come andrà a finire? Davvero difficile a dirsi ma nelle ultime 24 ore, le notizie in merito all’edizione 71 del Festival di Sanremo, sono state davvero tante. C’è anche una nuova proposta, lanciata dalla FIMI: quella di fare il Festival a Milano, nel Forum di Assago. Una richiesta che divide ma non è la sola notizia relativa a Sanremo 2021. Da ieri infatti, si parla di una proposta che la Rai starebbe valutando: quella di far slittare il Festival. Si esclude che Sanremo possa andare in onda tra maggio e giugno, il periodo in cui vengono lanciati i tormentoni estivi, che potrebbe quindi non vedere d’accordo gli artisti per questa opzione. Ma due o tre settimane, potrebbero fare la differenza. I motivi? Pensare di vedere Sanremo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una soap dentro a un evento, una sorta di: come andrà a finire? Davvero difficile a dirsi ma nelle ultime 24 ore, le notizie in merito all’edizione 71 del Festival di, sono state davvero tante. C’è anche una nuova proposta, lanciata dalla FIMI: quella di fare il Festival a Milano, nel Forum di Assago. Una richiesta che divide ma non è la sola notizia relativa a. Da ieri infatti, si parla di una proposta che la Rai starebbe valutando: quella di far slittare il Festival. Si esclude chepossa andare in onda tra maggio e giugno, il periodo in cui vengono lanciati i tormentoni estivi, che potrebbe quindi non vedere d’accordo gli artisti per questa opzione. Ma due o tre settimane, potrebbero fare la differenza. I motivi? Pensare di vedere...

