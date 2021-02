Pensioni ultime notizie | come funzionano i prepensionamenti

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 1 febbraio 2021): andare in pensione è il sogno e il desiderio di molti lavoratori avanti con l’età. Soprattutto andarci con il minor numero di penalizzazioni possibile, anche qualora si dovesse scegliere l’anticipata. Con l’introduzione della Legge Fornero, però, i requisiti sono diventati molto stringenti, anche se per il momento è bloccato l’ancoraggio all’aspettativa di vita. A ogni modo, per la pensione di vecchiaia ordinaria servono almeno 67 anni di età e 20 anni di contributi. Per la pensione anticipata ordinaria, invece, occorre aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) o 41 anni e 10 mesi di contributi (per le donne). Al raggiungimento di questo requisito, però, bisogna attendere una finestra di 3 mesi che allontana per un trimestre la percezione dell’assegno....