“Parte la denuncia | risarcimento economico cospicuo” | Carolotta Savorelli | la dama di Uomini e Donne non ci sta

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L’exdel Trono Over Carlottascende in campo contro il body shaming e si fa portavoce di una battaglia degna di rispetto.: Carlotta, ancora una volta dà il buon esempio Carlotta, la famosa vocalist che il pubblico dirimpiange con nostalgia, ha dato una grande lezione di umanità. La bellissima Carlotta non ha mai fatto mistero di essere affetta da psoriasi, una malattia che colpisce non solo il corpo, ma forse, soprattutto la sfera psicologica, perché chi ne soffre deve scontrarsi oltre che con l’inevitabile cambiamento fisico che la patologa comporta, con l’ottusità e la chiusura mentale di qualche odiatore seriale. La vocalist, in sintonia con la sua intelligenza e ...