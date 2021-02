MLB The Show 21 arriverà davvero su Xbox Series X/S e addirittura con il cross-play (Di lunedì 1 febbraio 2021) A quanto pare i rumor circolati nella giornata di ieri sono veri: MLB The Show 21, serie esclusiva per playStation, arriverà non solo su PS4 e PS5 ma anche su Xbox One e Xbox Series X/S. Tuttavia, già nel 2019 si sapeva che l'esclusività del gioco basato sul baseball stava per finire, con il nuovo capitolo in arrivo anche sulle console di Microsoft. Ora sappiamo che MLB The Show 21, avrà il fenomenale giocatore 22enne di San Diego Padres, Fernando Tatis Jr. in copertina, come suggerito dalle recenti voci di corridoio. Il gioco uscirà su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il 20 aprile 2021. È stato anche confermato che MLB The Show avrà un prezzo premium su PS5 e Xbox ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 febbraio 2021) A quanto pare i rumor circolati nella giornata di ieri sono veri: MLB The21, serie esclusiva perStation,non solo su PS4 e PS5 ma anche suOne eX/S. Tuttavia, già nel 2019 si sapeva che l'esclusività del gioco basato sul baseball stava per finire, con il nuovo capitolo in arrivo anche sulle console di Microsoft. Ora sappiamo che MLB The21, avrà il fenomenale giocatore 22enne di San Diego Padres, Fernando Tatis Jr. in copertina, come suggerito dalle recenti voci di corridoio. Il gioco uscirà su PS4, PS5,One eX/S il 20 aprile 2021. È stato anche confermato che MLB Theavrà un prezzo premium su PS5 e...

