Michele Morrone di 365 Giorni e Federica Sabatini di Suburra nella serie spagnola Toy Boy 2 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Due nuovi ingressi italiani nella seconda stagione della serie spagnola Toy Boy: Michele Morrone di 365 Giorni e Federica Sabatini di Suburra si uniscono al cast della serie rinnovata da Netflix. Dopo il flop di ascolti su Antena3, Toy Boy era approdata sulla piattaforma streaming sperando di replicare il successo di altri format spagnoli: non ha certo avuto lo stesso richiamo di titoli come La Casa di Carta o Elite, ma ha comunque conquistato il rinnovo da parte di Netflix che produrrà 10 nuovi episodi insieme ad Atresmedia in collaborazione con Plano a Plano. La casa di produzione ha annunciato di aver scritturato Michele Morrone, ex concorrente di Ballando Con Le Stelle e attore ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Due nuovi ingressi italianiseconda stagione dellaToy Boy:di 365disi uniscono al cast dellarinnovata da Netflix. Dopo il flop di ascolti su Antena3, Toy Boy era approdata sulla piattaforma streaming sperando di replicare il successo di altri format spagnoli: non ha certo avuto lo stesso richiamo di titoli come La Casa di Carta o Elite, ma ha comunque conquistato il rinnovo da parte di Netflix che produrrà 10 nuovi episodi insieme ad Atresmedia in collaborazione con Plano a Plano. La casa di produzione ha annunciato di aver scritturato, ex concorrente di Ballando Con Le Stelle e attore ...

leelanforjustin : Michele Morrone in Toy Boy....................ma che c’azzecca scusate - labiosdefresa00 : Ragaa in che senso michele Morrone il toy boy ? ???? - xsopravvivix : RAGA MA CHE SIGNIFICA MICHELE MORRONE IN TOY BOY RAGAAAAAA STO SCLERANDO - gxrgeousz : esse rodolffo parece o michele morrone ne - supereroetv : #IlCantanteMascherato Ah cmq non so in che maschera ma secondo me in questa edizione c'è Michele Morrone -