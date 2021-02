'Mi hanno chiamato molti ministri'Easa ed Ecdc, prevalenza virus inferiore tra chi si sposta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Bruxelles, 1 feb. (Adnkronos Salute) - Le severe restrizioni di viaggio introdotte quest'inverno dagli Stati membri dell'Ue per contenere la diffusione della Covid-19 potrebbero essere state imposte non tanto per ragioni sanitarie né tantomeno sulla base di evidenze scientifiche, quanto, più prosaicamente, perché i governi, sotto pressione, avevano bisogno di dimostrare alle rispettive opinioni pubbliche che stavano facendo qualcosa per combattere la pandemia. E la Commissione Europea è al corrente di questa necessità 'politica'. E' il sospetto che viene leggendo il verbale della riunione del collegio dei commissari europei del 2 dicembre scorso a Bruxelles, consultato dall'Adnkronos. Durante il dibattito sulla comunicazione 'Staying safe from Covid-19 during winter', il vicepresidente Margaritis Schinas e la commissaria alla Salute Stella Kyriakides illustrano ai colleghi i contenuti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Bruxelles, 1 feb. (Adnkronos Salute) - Le severe restrizioni di viaggio introdotte quest'inverno dagli Stati membri dell'Ue per contenere la diffusione della Covid-19 potrebbero essere state imposte non tanto per ragioni sanitarie né tantomeno sulla base di evidenze scientifiche, quanto, più prosaicamente, perché i governi, sotto pressione, avevano bisogno di dimostrare alle rispettive opinioni pubbliche che stavano facendo qualcosa per combattere la pandemia. E la Commissione Europea è al corrente di questa necessità 'politica'. E' il sospetto che viene leggendo il verbale della riunione del collegio dei commissari europei del 2 dicembre scorso a Bruxelles, consultato dall'Adnkronos. Durante il dibattito sulla comunicazione 'Staying safe from Covid-19 during winter', il vicepresidente Margaritis Schinas e la commissaria alla Salute Stella Kyriakides illustrano ai colleghi i contenuti ...

