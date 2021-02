Meloni l’americana Se la leader di Fdi entra nell’Aspen Institute

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Cresce nei sondaggi, presiede un partito europeo, parla americano. Continua la scalata a stelle e strisce di Giorgia. L’ultima novità arriva dall’Aspen, uno dei più grandi e prestigiosi think tank statunitensi al mondo, in Italia presieduto da Giulio Tremonti. Nella lista dei soci per il 2021 spunta anche il nome delladi Fratelli d’Italia. Fa compagnia al presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e a suo figlio Giulio, ordinario a Roma Tre, a Paolo Mieli e al luminare Walter Russell Mead. E poi ancora Roberto Maroni, Antonio Martino e Antonio Marzano, l’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo e il direttore generale per le “riforme strutturali” in Ue Mario Nava. Non può non balzare all’occhio il nome dell’aspirantedella destra italiana, indicata con un laconico “deputato, ...