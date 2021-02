Maxi frode fiscale con i crediti fittizi: la Finanza denuncia 59 persone e chiede il sequestro di 19 milioni (Di lunedì 1 febbraio 2021) MACERATA - Operazione del Nucleo di polizia economico - finanziaria di Macerata contro le frodi fiscali e le indebite compensazioni di crediti tributari. Le complessive indagini di polizia giudiziaria ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 1 febbraio 2021) MACERATA - Operazione del Nucleo di polizia economico - finanziaria di Macerata contro le frodi fiscali e le indebite compensazioni ditributari. Le complessive indagini di polizia giudiziaria ...

CronacheMc : Operazione della Guardia di Finanza di Macerata, sono circa 300 le persone coinvolte. I crediti erano inesistenti e… - umbriaOn : #Frode per #togliere #patrimonio ad #imprese in #fallimento: maxi #sequestro da 1,2 #milioni di euro… - MariaZafarana : RT @zluca2: In Veneto scoperta maxi frode fiscale. A pagarne il prezzo 400 lavoratori - NYbrooklyn_nets : In #Veneto scoperta maxi frode fiscale. A pagarne il prezzo 400 lavoratori - DobromirVasile : RT @zluca2: In Veneto scoperta maxi frode fiscale. A pagarne il prezzo 400 lavoratori -