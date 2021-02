La Croazia contro gli eurodeputati Pd in visita al campo profughi | ' Provocazione' - Esponenti dem | ' Ci aspettavamo le scuse'

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Non si placano le polemiche per ladi sabato di quattroitaliani del Pd , bloccati dagli agenti al confine trae Bosnia, per verificare le condizioni di vita dei migranti ...

MacchiAntonio : La Croazia contro gli eurodeputati Pd in visita al campo profughi: 'Provocazione' | Esponenti dem: 'Ci aspettavamo… - MacchiAntonio : La Croazia contro gli eurodeputati Pd in visita al campo profughi: 'Provocazione' | Esponenti dem: 'Ci aspettavamo… - Carmela_oltre : RT @alswolf: Alle (tante) persone che venono nella #Croazia un esempio di sovranismo e baluardo EU contro 'l'invasione', consiglio di legge… - Frances28828262 : @matteosalvinimi L'importante è aiutare i migranti al confine Bosnia/Croazia, che gli Italiani si arrangino , nn c… - monicamorabito : RT @PLCastagnetti: È vergognoso e inaccettabile che la Croazia abbia bloccato i 4 parlamentari eu. del Pd. Ma è letteralmente uno SCANDALO… -

Ultime Notizie dalla rete : Croazia contro

...dagli agenti al confine trae Bosnia, per verificare le condizioni di vita dei migranti ne campo profughi di Lipa a Bihac . Per Zagabria 'non era altro che una ennesima provocazionela ......Macedonia del Nord ed Estonia, si aggiunge un'altra garai macedoni, quella rinviata ... Ceca, Georgia e Germania come Paesi ospitanti; Bosnia Erzegovina,, Grecia, Israele, ...Brando Benifei, Pietro Bartolo, Alessandra Moretti e Pierfrancesco Majorino sono stati bloccati a circa 150 metri dal confine ...La visita sabato scorso degli eurodeputati italiani del Pd al confine tra Croazia e Bosnia per verificare le condizioni di vita dei migranti nei campi profughi a Bihac "non era altro che una ennesima ...