Italia? Paese di santi, poeti, navigatori e con un posto in una Commissione (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il nostro è un Paese nel quale le commissioni speciali, le task force, le unità operative, le cabine di regia, i tavoli tecnici, i gruppi di lavoro, proliferano da sempre e la tendenza non accenna a scemare. Anzi. E questo, nonostante la pessima nomea di questi organismi, colpevoli secondo molti di far solo perdere tempo senza arrivare a conclusioni efficaci. nPer Benedetto Croce «la Commissione parlamentare migliore è quella che ha un numero di membri pari che sia inferiore all’uno», e Craxi amava ripetere che «se non si vuole risolvere un problema, basta nominare una bella Commissione». Ma perché, sempre più spesso, la Politica dà vita a queste strutture? I motivi possono essere tanti, e non sempre sono dei più nobili. Costituire una Commissione può produrre molti vantaggi. Innanzitutto, quando non si riesce a ... Leggi su leurispes (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il nostro è unnel quale le commissioni speciali, le task force, le unità operative, le cabine di regia, i tavoli tecnici, i gruppi di lavoro, proliferano da sempre e la tendenza non accenna a scemare. Anzi. E questo, nonostante la pessima nomea di questi organismi, colpevoli secondo molti di far solo perdere tempo senza arrivare a conclusioni efficaci. nPer Benedetto Croce «laparlamentare migliore è quella che ha un numero di membri pari che sia inferiore all’uno», e Craxi amava ripetere che «se non si vuole risolvere un problema, basta nominare una bella». Ma perché, sempre più spesso, la Politica dà vita a queste strutture? I motivi possono essere tanti, e non sempre sono dei più nobili. Costituire unapuò produrre molti vantaggi. Innanzitutto, quando non si riesce a ...

