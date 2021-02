Il Covid ci ha tolto pure il calciomercato

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un tempo la sessione invernale delera considerata il momento in cui si poteva rimettere in piedi una stagione o fare il colpaccio con cui concluderla al meglio. E spesso i presidenti non badavano a spese. In questo inizio del 2021 invece tutto è andato al contrario. Segno che la pandemia, con gli stadi chiusi al pubblico e i bilanci societari in affanno, ha colpito anche il mondo dorato del football. Non c’è infatti nessun acquisto da segnalare e addirittura alcuni scambi sono sfumati per la difficoltà nel colmare un divario di “soli” quattro milioni di euro. E, spostando l’attenzione dall’Italia al resto d’Europa, la situazione non cambia di molto. Addirittura in Spagna è arrivato nelle prime pagine dei quotidiani il contratto principesco di Lionel Messi con l’accusa di far rischiare il fallimento al proprio club, ovvero il Barcellona. Partiamo proprio ...