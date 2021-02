Il consiglio di sorveglianza di Facebook chiede il parere degli utenti sul caso Trump

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (foto: Getty Images)L’Oversight Board di, l’organismo di supervisione indipendente che si occupa di risolvere le più complesse decisioni in materia di moderazione del social network, sta analizzando ilDonaldper capire de estendere il divieto d’accesso, ae Instagram, applicato all’ex presidente statunitense o riammetterlo sulle piattaforme di Menlo Park. Il comitato ha aperto la sua analisi ai commenti da partein merito all’accaduto in modo da avere un più ampio quadro della situazione vista con gli occhi del pubblico. L’intervento dell’Oversight Board fa riferimento a due post pubblicati suche sono stati la motivazione dell’espulsione didalle piattaforme. Il primo è un video della durata di ...

L'espulsione di Donald Trump da Facebook e Instagram è ora sotto esame dell'Oversight Board. Il comitato chiede gli iscritti di dire la propria in merito prima di decidere...