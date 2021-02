Governo e trattative: «Questo va scritto», «No non si può». E al tavolo si implora la pausa panino (Di martedì 2 febbraio 2021) Il tormentone del documento ha diviso i renziani dagli altri. Duello sul lavoro tra Partito democratico e Movimento Cinque Stelle, che si contendono la delega Leggi su corriere (Di martedì 2 febbraio 2021) Il tormentone del documento ha diviso i renziani dagli altri. Duello sul lavoro tra Partito democratico e Movimento Cinque Stelle, che si contendono la delega

erpedrini : RT @Corriere: «Questo va scritto», «No non si può». E al tavolo si litiga sul proporzionale - Corriere : «Questo va scritto», «No non si può». E al tavolo si litiga sul proporzionale - ClaudioGa8 : @CarloCalenda Scusi, ma secondo lei, quanto sbaglio a pensare che, dalle trattative per il contatto di governo gial… - SiViaggiare2 : @micheleboldrin Sono troppo occupati a farci due c.....i su queste trattative di governo....ora siamo al toto ministri. - albo_interista : RT @albo_interista: Trattative di #calciomercato in corso a Palazzo Chigi, per completare i tasselli della nuova squadra di governo: Svilu… -