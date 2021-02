Firenze, in una settimana gli Uffizi hanno accolto 7.300 visitatori (Di lunedì 1 febbraio 2021) FIRENZE – La cifra è tonda: 7.300 visitatori in sei giorni. Con un trend di crescita quotidiana pressoché continuo: è andata così la prima settimana effettiva di riapertura al pubblico degli Uffizi, dopo 77 giorni di chiusura del museo: il più lungo silenzio, in Galleria, dalla fine della Seconda guerra mondiale. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) FIRENZE – La cifra è tonda: 7.300 visitatori in sei giorni. Con un trend di crescita quotidiana pressoché continuo: è andata così la prima settimana effettiva di riapertura al pubblico degli Uffizi, dopo 77 giorni di chiusura del museo: il più lungo silenzio, in Galleria, dalla fine della Seconda guerra mondiale.

