Fiorentina, Commisso: “Quando arrivai si lottava per la salvezza, ora siamo decimi” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Quando sono arrivato a Firenze, la Fiorentina lottava per non retrocedere: abbiamo preso la squadra dal 16/o posto e l’abbiamo portata al 10/o posto. Nessuno in Italia ha migliorato sei posizioni. Otto partite fa eravano 17/imi, adesso siamo 11/imi. Finora siamo andati sempre avanti, spero di continuare così”. Sono queste le parole di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, volte a paragonare il cammino quest’anno della Viola con quello fatto al primo anno della sua presidenza. “Non sono qui per fare business, perché i miei affari vanno bene – aggiunge a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai -. Quando sono arrivato c’era Montella in panchina, che aveva un contratto triennale, adesso abbiamo Prandelli, che ha voluto fare un contratto fino a giugno. Poi, ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) “sono arrivato a Firenze, laper non retrocedere: abbiamo preso la squadra dal 16/o posto e l’abbiamo portata al 10/o posto. Nessuno in Italia ha migliorato sei posizioni. Otto partite fa eravano 17/imi, adesso11/imi. Finoraandati sempre avanti, spero di continuare così”. Sono queste le parole di Rocco, patron della, volte a paragonare il cammino quest’anno della Viola con quello fatto al primo anno della sua presidenza. “Non sono qui per fare business, perché i miei affari vanno bene – aggiunge a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai -.sono arrivato c’era Montella in panchina, che aveva un contratto triennale, adesso abbiamo Prandelli, che ha voluto fare un contratto fino a giugno. Poi, ...

