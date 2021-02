Festa abusiva in un pub con 200 giovani: i carabinieri multano 155 persone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo quanto riferisce TgCom24, tutti i presenti erano poco più che vent'enni . In una nota gli stessi carabinieri specificano che la posizione del titolare del locale è al vaglio dell'Autorità ... Leggi su news.fidelityhouse.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo quanto riferisce TgCom24, tutti i presenti erano poco più che vent'enni . In una nota gli stessispecificano che la posizione del titolare del locale è al vaglio dell'Autorità ...

zazoomblog : Festa abusiva in un pub con 200 giovani: i carabinieri multano 155 persone - #Festa #abusiva #giovani:… - pacopedro68 : @paolabottelli Nessuna festa abusiva? - RedazioneLaNews : #Milano Festa abusiva di compleanno con 20 persone: vicini chiamano i carabinieri, multe per tutti - RobertoZucchi11 : Covid Bologna, festa abusiva: scoperti in nove in salumeria - il Resto del Carlino - LucianoBonazzi : #Sardine #Covid #Bologna, festa abusiva: scoperti in nove in salumeria. Tutti maggiorenni, stavano brindando nel lo… -