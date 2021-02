Dopo l'aggressione Brumotti torna tra i pusher - (Di lunedì 1 febbraio 2021) Novella Toloni L'inviato di Striscia è tornato a Milano a quasi un anno di distanza dalle violenze subite per mano degli spacciatori e le immagini mostrano come il spaccio di droga sia ancora attivo Vittorio Brumotti torna a Striscia la Notizia Dopo una lunga pausa e lo fa con l'ennesimo servizio sullo spaccio di droga. Teatro delle nuove riprese un luogo che l'inviato del tg di Antonio Ricci conosce bene e che lo ha visto finire vittima delle violenze dei pusher: Porta Venezia nel cuore di Milano. Vittorio Brumotti è tornato in via Fiume dove, nel maggio scorso, venne brutalmente aggredito da un gruppo di spacciatori. L'inviato venne colpito più volte alla testa e perse addirittura conoscenza per alcuni minuti. Solo il tempestivo soccorso delle forze ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Novella Toloni L'inviato di Striscia èto a Milano a quasi un anno di distanza dalle violenze subite per mano degli spacciatori e le immagini mostrano come il spaccio di droga sia ancora attivo Vittorioa Striscia la Notiziauna lunga pausa e lo fa con l'ennesimo servizio sullo spaccio di droga. Teatro delle nuove riprese un luogo che l'inviato del tg di Antonio Ricci conosce bene e che lo ha visto finire vittima delle violenze dei: Porta Venezia nel cuore di Milano. Vittorioto in via Fiume dove, nel maggio scorso, venne brutalmente aggredito da un gruppo di spacciatori. L'inviato venne colpito più volte alla testa e perse addirittura conoscenza per alcuni minuti. Solo il tempestivo soccorso delle forze ...

PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Torna in carcere l’uomo condannato per la grave aggressione alla cognata di Giusy Ventimiglia. E’ accusato di aver pic… - chilhavistorai3 : Torna in carcere l’uomo condannato per la grave aggressione alla cognata di Giusy Ventimiglia. E’ accusato di aver… - News24_it : RT @CaffeFou: Dopo l'aggressione #Brumotti torna tra i #pusher - CaffeFou : Dopo l'aggressione #Brumotti torna tra i #pusher - ILOVEPACALCIO : #Spagna: aggressione all'arbitro, le immagini dopo il gol (VIDEO) - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo aggressione Tenta di accoltellare la compagna a seguito di un litigio: fermato 49enne nel crotonese

Nella serata tra sabato e domenica, a Verzino,si sarebbe consumata un'aggressione da parte di un uomo 49enne ai danni della sua compagna. Il litigio, scaturito a seguito ... Poco dopo, un'ambulanza ...

Donne di valore: il 4 febbraio intervista a Patrizia Toia

Palazzo di città Andrea Russi in coma dopo il vaccino: come nasce una fake news Andrea Doi - ... Palazzo Lascaris Palazzo Lascaris Aggressione a Fratelli d'Italia, Allasia: "Inaccettabile violenza verso ...

Dopo l'aggressione Brumotti torna tra i pusher ilGiornale.it Trova foto sul cellulare del marito e finisce in carcere per aggressione, il risvolto è incredibile

Le cose non sempre sono come sembrano e questa donna ne è un esempio lampante. Ecco la sua incredibile gaffe che le è costata l'arresto.

Dopo l'aggressione Brumotti torna tra i pusher

Vittorio Brumotti torna a Striscia la Notizia dopo una lunga pausa e lo fa con l'ennesimo servizio sullo spaccio di droga. Teatro delle nuove riprese un luogo che l'inviato del tg di Antonio Ricci con ...

Nella serata tra sabato e domenica, a Verzino,si sarebbe consumata un'da parte di un uomo 49enne ai danni della sua compagna. Il litigio, scaturito a seguito ... Poco, un'ambulanza ...Palazzo di città Andrea Russi in comail vaccino: come nasce una fake news Andrea Doi - ... Palazzo Lascaris Palazzo Lascarisa Fratelli d'Italia, Allasia: "Inaccettabile violenza verso ...Le cose non sempre sono come sembrano e questa donna ne è un esempio lampante. Ecco la sua incredibile gaffe che le è costata l'arresto.Vittorio Brumotti torna a Striscia la Notizia dopo una lunga pausa e lo fa con l'ennesimo servizio sullo spaccio di droga. Teatro delle nuove riprese un luogo che l'inviato del tg di Antonio Ricci con ...