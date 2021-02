Covid, Merkel: 'In Germania vaccino per tutti entro settembre' (Di lunedì 1 febbraio 2021) La previsione del governo tedesco 'è che entro la fine del terzo trimestre potremo offrire un vaccino a tutta la popolazione'. Lo ha detto Angela Merkel dopo il vertice con le case farmaceutiche dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 febbraio 2021) La previsione del governo tedesco 'è chela fine del terzo trimestre potremo offrire una tutta la popolazione'. Lo ha detto Angeladopo il vertice con le case farmaceutiche dei ...

