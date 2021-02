CorSport | il maxi-abbraccio sul 2-0 dimostra che la squadra è con Gattuso 

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “La liberazione al 2-0: Politano esplode il sinistro e in serie esplodono anche la panchina e i compagni in campo. Poi, tutti di corsa a festeggiare con Gattuso. Ad abbracciarlo, a scherzare con lui con tanto di scappellotti sulla testa: una scena che da queste parti non si vedeva sin dalla trasferta di Champions con il Salisburgo, in coda all’era Ancelotti”. Altre storie e altro Napoli, scrive il Corriere dello Sport, ma il messaggio che ne viene fuori è chiaro: laè con Gattuso. “La sensazione carpita dopo ilvale un messaggio chiaro: siamo con te. Gli azzurri sono al fianco di Rino”. Una sensazione confermata dallo stesso tecnico, che ha detto chiaramente di sentirsi a suo agio solo a Castel Volturno, con i suoi giocatori. L'articolo ilNapolista.

