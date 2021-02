Coronavirus, lunedì 1 febbraio: sono 717 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su oltre 8mila tamponi e quasi 5mila antigenici per un totale di oltre 13mila test, si registrano 717 casi positivi, 38 decessi e 2.390 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ all’8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 351. Nella Asl Roma 1 sono 96 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. sono tre i ricoveri. Si registrano undici decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 234 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Novantadue i casi su segnaLazione del medico di medicina generale. Si registrano ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 8mila tamponi e quasi 5mila antigenici per un totale di oltre 13mila test, si registrano 717 casi positivi, 38 decessi e 2.390 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ all’8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma icasi351. Nella Asl Roma 196 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.tre i ricoveri. Si registrano undici decessi con patologie. Nella Asl Roma 2234 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Novantadue i casi su segnane del medico di medicina generale. Si registrano ...

RegLiguria : ?? DA OGGI LA LIGURIA IN ZONA GIALLA #CoronavirusLiguria Da oggi, lunedì 1 febbraio, la Liguria è in zona gialla. E… - vaticannews_it : #29gennaio 'E' ufficiale: i #MuseiVaticani riaprono le loro porte al pubblico da lunedì 1 febbraio' dopo 88 giorni.… - sportface2016 : LIVE - il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte #Coronavirus #COVID19 - IzzoEdo : LUNEDÌ 01 FEBBRAIO 2021 16.48.49 ADN1138 7 EST 0 ADN EST NAZ **FLASH - #coronavirus: EMA, 'AL VIA REVISIONE SU MIX… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Calabria #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunedì Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 1 febbraio: i dati alle 17. Calano i contagi in Veneto e Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 1 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 su Leggo.it i dati su contagi e morti a questa pagina. Mentre continuano le consultazioni dopo le ...

Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi lunedì 1 febbraio: 38 decessi e 717 casi positivi

'Oggi su oltre 8 mila tamponi nel Lazio ( - 987) e quasi 5 mila antigenici per un totale di oltre 13 mila test, si registrano 717 casi positivi ( - 226), 38 i decessi ( - 1) e +2.390 i guariti. ...

Fino a domenica zona arancione, da lunedì gialla - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai in Italia, il bollettino di1 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 su Leggo.it i dati su contagi e morti a questa pagina. Mentre continuano le consultazioni dopo le ...'Oggi su oltre 8 mila tamponi nel Lazio ( - 987) e quasi 5 mila antigenici per un totale di oltre 13 mila test, si registrano 717 casi positivi ( - 226), 38 i decessi ( - 1) e +2.390 i guariti. ...