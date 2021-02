Coronavirus, entra in vigore la nuova ordinanza di Speranza. I nuovi colori delle Regioni e le regole (Di lunedì 1 febbraio 2021) Coronavirus in Italia, la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza: i colori delle Regioni dal 1 febbraio e le regole. Il 1 febbraio entra in vigore la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che in base ai dati del monitoraggio dell’Iss del 29 gennaio cambia la colorazione di molte Regioni. L’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza In realtà le ordinanze firmate dal Ministro Speranza sono 2: con la prima Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto diventano zona gialla, e con la seconda classifica la Sicilia e Bolzano in Arancione. Inoltre ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021)in Italia, ladel Ministro della Salute Roberto: idal 1 febbraio e le. Il 1 febbraioinladel Ministro della Salute Roberto, che in base ai dati del monitoraggio dell’Iss del 29 gennaio cambia la colorazione di molte. L’del Ministro della Salute RobertoIn realtà le ordinanze firmate dal Ministrosono 2: con la prima Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto diventano zona gialla, e con la seconda classifica la Sicilia e Bolzano in Arancione. Inoltre ...

news_mondo_h24 : Coronavirus, entra in vigore la nuova ordinanza di Speranza. I nuovi colori delle Regioni e le regole - soteros1 : RT @AlfredoCavarra: Negli altri stati europei non si entra illegalmente,solo in italia grazie alla sinistra che viola leggi nazionali e int… - MURATMIHCIOGLU : @zazoomblog Ma perché dare i soldi a Ibrahimovic per Sanremo?!? Che c'entra lui? #NOSANREMO #Sanremo2021 #sanremo… - PaoloScorpio : RT @sabrina__sf: La #Cina entra in Poste Italiane. Un'altro pezzo d'#Italia nelle mani della Cina comunista. Questi potranno controllare i… - NaneGiovanni : RT @sabrina__sf: La #Cina entra in Poste Italiane. Un'altro pezzo d'#Italia nelle mani della Cina comunista. Questi potranno controllare i… -