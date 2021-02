Colpo di Stato in Myanmar: arrestata Aung San Suu Kyi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Golpe in Myanmar: arrestata il Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, controllo del Paese all’esercito guidato dal generale Min Aung Hlaing In arresto Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la pace nel 1991, de facto alla guida del governo dal 2016, e Stato di emergenza della durata di un anno: notizie in arrivo questa… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Golpe inil Premio Nobel per la PaceSan Suu Kyi, controllo del Paese all’esercito guidato dal generale MinHlaing In arrestoSan Suu Kyi, Premio Nobel per la pace nel 1991, de facto alla guida del governo dal 2016, edi emergenza della durata di un anno: notizie in arrivo questa… L'articolo Corriere Nazionale.

Agenzia_Ansa : Birmania: arrestata capo del governo Aung San Suu Kyi, si teme colpo di stato militare #ANSA - Agenzia_Italia : Colpo di Stato militare in Myanmar: arrestata San Suu Kyi - ilpost : C’è stato un colpo di stato in Myanmar - eniiolucherini : RT @fanpage: Colpo di stato in #Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi - TibetPeople : RT @DossierTibet: Ultima ora #Birmania : La Lega Nazionale per la Democrazia chiama il popolo #birmano alla mobilitazione 'contro il colpo… -