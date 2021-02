Claudio Bisio, non ce l’ha fatta: il suo racconto (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Claudio Bisio, celebre attore italiano, ha raccontato quel suo sogno da piccolo. Scopriamo cosa voleva fare l’attore. Claudio Bisio, questa sera sarà protagonista nel film “Ma che bella sorpresa“, in onda su Cine34. La pellicola è diretta da Alessandro Genovesi e vede tra i protagonisti accanto a Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Ornella Vanoni, Renato Leggi su youmovies (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., celebre attore italiano, ha raccontato quel suo sogno da piccolo. Scopriamo cosa voleva fare l’attore., questa sera sarà protagonista nel film “Ma che bella sorpresa“, in onda su Cine34. La pellicola è diretta da Alessandro Genovesi e vede tra i protagonisti accanto a, Frank Matano, Valentina Lodovini, Ornella Vanoni, Renato

beasmaze : ok ma il doppiatore di colosso in #deadpool sembra claudio bisio che doppia dracula in hotel transylvania - MpolCopy : Confusi e felici con Claudio Bisio - movie_digger : Proprio 30 anni fa usciva nei cinema #Mediterraneo, il quinto film di #GabrieleSalavtores, e pellicola conclusiva d… - sivabbedaiciao : oggi sono uscita al volo a fare due commissioni e notavo per strada tutte macchine scintillanti pensavo “oggi dopo… - Stegosauro : Pensavo fosse Claudio Bisio e invece era Phil Collins. #leredità -