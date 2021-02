Ciclismo: la stagione di Nibali e della Track inizierà il 3 febbraio in Francia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo l’annullamento della Vuelta Valenciana a causa della pandemia, la stagione di Vincenzo Nibali e della Trek partirà dalla Francia, in particolare dalla 51esima Etoile de Besse’ges che inizierà mercoledì 3 febbraio. Il team si presenta alla corsa francese con Mads Pedersen, Nibali, Bauke Mollema, dopo essere stato costretto a cambiare i programmi. Queste le parole dello ‘Squalo’: “Questa corsa sarà utilizzata come preparazione per i nostri prossimi grandi obiettivi, le classiche di primavera e il Giro d’Italia, ma questo non significa che ci mancherà la voglia di vincere. Molti corridori hanno cambiato programma e sono nelle nostre condizioni. Ogni tappa sarà importante, ogni giorno vissuto concentrandosi sul presente e non ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo l’annullamentoVuelta Valenciana a causapandemia, ladi VincenzoTrek partirà dalla, in particolare dalla 51esima Etoile de Besse’ges chemercoledì 3. Il team si presenta alla corsa francese con Mads Pedersen,, Bauke Mollema, dopo essere stato costretto a cambiare i programmi. Queste le parole dello ‘Squalo’: “Questa corsa sarà utilizzata come preparazione per i nostri prossimi grandi obiettivi, le classiche di primavera e il Giro d’Italia, ma questo non significa che ci mancherà la voglia di vincere. Molti corridori hanno cambiato programma e sono nelle nostre condizioni. Ogni tappa sarà importante, ogni giorno vissuto concentrandosi sul presente e non ...

sportface2016 : #Ciclismo: Vincenzo #Nibali comincia il suo 2021 - IlPedaleRosa : Breganze Millenium, il bilancio finale della stagione di Ciclocross: - RaiSport : ??? #Nibali: 'Sarà stagione diversa, correrò sempre al massimo' '#Giro, #Tour e #Olimpiadi, voglio esserci e giocarm… - AndrewRussel15 : RT @Mauronick: Al via la stagione 2021, come sarà? - Mauronick : Al via la stagione 2021, come sarà? -