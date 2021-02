Chiesa - Ronaldo pericoli pubblici. Bentancur, play e maratoneta... (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 34 le partite di Furino e Scirea contro l'Inter: nessuno juventino ha giocato più volte di loro il derby d'Italia. Chiellini è a quota 26 e il sorpasso per lui è impossibile. Nella rosa attuale ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono 34 le partite di Furino e Scirea contro l'Inter: nessuno juventino ha giocato più volte di loro il derby d'Italia. Chiellini è a quota 26 e il sorpasso per lui è impossibile. Nella rosa attuale ...

ZZiliani : Sembra che di fronte alle simulazioni dei giocatori della #Juventus, oggi #Cuadrado, ma anche #Dybala, #Chiesa e a… - forumJuventus : Pirlo pre #SampJuve: 'Chiesa e Morata titolari, Fagioli rimarrà in prima squadra. Dybala lo valutiamo giorno per gi… - JuveVinciPerMe : Oggi (finalmente) si chiude il calciomercato. Per quanto riguarda la Juve, 'profetizzo', non arriverà Scamacca. I… - TaRulleGulle : Domani metterei un bel 352 a specchio per fare impazzire Conte Tek De Ligt Bonucci Chiellini Cuadrado Arthur Benta… - sportli26181512 : Chiesa-Ronaldo pericoli pubblici. Bentancur, play e maratoneta...: Chiesa-Ronaldo pericoli pubblici. Bentancur, pla… -