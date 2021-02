ATP Melbourne 2, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato eliminati al primo turno. Mannarino avanza, cede Cilic (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una giornata negativa per i colori azzurri quella del Murray River Open (ATP Melbourne 2), viste le sconfitte di Lorenzo Sonego e di Marco Cecchinato. Sul cemento australiano il piemontese è stato sconfitto dalla wild card australiana Jason Kubler (n.265 del mondo) per 3-6 6-3 6-4. Una prova sottotono del torinese, che non ha saputo dare continuità al proprio tennis. L’aussie ora affronterà nel prossimo turno il connazionale Alex Bolt (n.174 del ranking), che ha avuto la meglio nel confronto con l’altro australiano Thanasi Kokkinakis (n.266 del mondo) per 2-6 6-4 6-3. Niente da fare anche per Marco Cecchinato (n.79 ATP), arresosi in due set all’ungherese Marton Fucsovics (n.55 del mondo): 7-6 (8) 6-3 lo score in favore del magiaro che dovrà giocare ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una giornata negativa per i colori azzurri quella del Murray River Open (ATP2), viste le sconfitte die di. Sul cemento australiano il piemontese è stato sconfitto dalla wild card australiana Jason Kubler (n.265 del mondo) per 3-6 6-3 6-4. Una prova sottotono del torinese, che non ha saputo dare continuità al proprio tennis. L’aussie ora affronterà nel prossimoil connazionale Alex Bolt (n.174 del ranking), che ha avuto la meglio nel confronto con l’altro australiano Thanasi Kokkinakis (n.266 del mondo) per 2-6 6-4 6-3. Niente da fare anche per(n.79 ATP), arresosi in due set all’ungherese Marton Fucsovics (n.55 del mondo): 7-6 (8) 6-3 lo score in favore del magiaro che dovrà giocare ...

