Atp Melbourne 2 2021: Sonego e Cecchinato sconfitti all’esordio da Kubler e Fucsovics (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inizia come peggio non potrebbe il 2021 di Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, entrambi sconfitti all’esordio dell’ATP Melbourne 2. Il piemontese è stato sconfitto dalla wild card australiana Jason Kubler per 3-6 6-3 6-4. L’azzurro nel primo set approfitta di un servizio perso a zero dall’australiano all’interno del quarto game. Nel secondo set il padrone di casa ha modo di rifarsi, anche con la complicità di Sonego: l’azzurro breakkato, non riesce a piazzare il controbreak in ben quattro occasioni, portando la sfida al pivotale terzo set. Nel primo gioco Sonego perde il servizio a zero e nel settimo spreca altre due palle break per tornare in parità: gli ennesimi errori di una sfida che vede trionfare Kubler. Meno ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inizia come peggio non potrebbe ildi Lorenzoe Marco, entrambidell’ATP2. Il piemontese è stato sconfitto dalla wild card australiana Jasonper 3-6 6-3 6-4. L’azzurro nel primo set approfitta di un servizio perso a zero dall’australiano all’interno del quarto game. Nel secondo set il padrone di casa ha modo di rifarsi, anche con la complicità di: l’azzurro breakkato, non riesce a piazzare il controbreak in ben quattro occasioni, portando la sfida al pivotale terzo set. Nel primo giocoperde il servizio a zero e nel settimo spreca altre due palle break per tornare in parità: gli ennesimi errori di una sfida che vede trionfare. Meno ...

sportli26181512 : ATP Cup, il calendario e il girone dell'Italia: Al via martedì l'ATP Cup, torneo per nazioni che vedrà sul cemento… - TiebreaktennisI : ATP Melbourne 2 (Murray River Open): Cecchinato e Sonego steccano all’esordio - TennisWebMag : Nel 'Murray River Open' di Melbourne (ATP 250) subito out Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Il torinese ha subito… - sportface2016 : #ATPMelbourne Parte male il 2021 di #Sonego e #Cecchinato: sconfitta all'esordio per gli azzurri contro Kubler e… - Ubitennis : ATP Melbourne 2: Sconfitte all'esordio per Sonego e Cecchinato -