A Montecitorio prosegue a oltranza il tavolo di lavoro. Fico è atteso entro domani al Quirinale. Confronto su Mes, sanità, giustizia e riforme (Di lunedì 1 febbraio 2021) prosegue a oltranza a Montecitorio il tavolo di lavoro convocato dal presidente della Camera, Roberto Fico, dopo il primo giro di consultazioni sulla possibile formazione di un nuovo governo sostenuto dalla precedente maggioranza. Il dibattito tra i rappresentanti di M5S, Pd, Leu e Italia Viva va avanti su tutti i temi di Confronto, in particolare giustizia e riforme. Tra gli argomenti toccati c’è anche la sanità e naturalmente i fondi del Mes, tema definito “divisivo” dal Movimento cinque stelle. Iv, proprio in tema di riforme, ha chiesto una bicamerale presieduta dalle opposizioni (leggi l’articolo). Italia Viva ha ribadito la posizione espressa in questi ultimi giorni: ci vogliono più risorse per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021)ildiconvocato dal presidente della Camera, Roberto, dopo il primo giro di consultazioni sulla possibile formazione di un nuovo governo sostenuto dalla precedente maggioranza. Il dibattito tra i rappresentanti di M5S, Pd, Leu e Italia Viva va avanti su tutti i temi di, in particolare. Tra gli argomenti toccati c’è anche lae naturalmente i fondi del Mes, tema definito “divisivo” dal Movimento cinque stelle. Iv, proprio in tema di, ha chiesto una bicamerale presieduta dalle opposizioni (leggi l’articolo). Italia Viva ha ribadito la posizione espressa in questi ultimi giorni: ci vogliono più risorse per la ...

