Wimbledon si svolgerà nel 2021 | la presenza del pubblico da decidere

Leggi su oasport

(Di domenica 31 gennaio 2021)ci sarà senza se e senza ma. Questa è l’indicazione che arriva dall’organizzazione del più prestigioso torneo di tennis del circuito. Dopo essere stato l’unico Slam a non tenersi l’anno passato per il Covid-19, i Championships in quest’annata andranno in scena, a meno di grosse criticità legate sempre al Coronavirus. Stando a quanto riportano le cronache, i residenti dei dintorni di, a Londra, sono già stati informati dell’eventualità dall’All England Club. Sul come sici sono ancora dei dubbi. Le ipotesi sul tavolo sono le seguenti: senza limitazione di; spettatori limitati; porte chiuse. La decisione dovrebbe essere presa entro il mese di marzo quando anche la situazione dei contagi in Inghilterra sarà più chiara. Ricordiamo che già agli US Open non vi è stata la ...