Vanessa Incontrada senza filtri: "Mi depilo i baffetti ogni settimana" (Di domenica 31 gennaio 2021) Se Vanessa Incontrada piace così tanto, è anche merito della sua spontaneità, della sua capacità di esporsi senza filtri. Se i suoi pregi sono sotto gli occhi di tutti, lei non si tira indietro se c'è da parlare dei piccoli difetti. In diretta sui Radio Deejay ha raccontato con molta autoironia il suo più grande problema di bellezza: "Una volta a settimana mi devo fare i baffi e non è una battuta, lotto tutti i giorni contro i miei baffetti" ha scherzato. Bella, solare, prorompente, dalle curve mediterranee che lasciano senza fiato, Vanessa si racconta senza peli sulla lingua. "Non ho le borse sotto gli occhi, non ho i brufoli, non ho niente", spiega parlando con Gino&Michele. "Mi sveglio già truccata" scherza, ma poi confessa: ...

