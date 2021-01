Stalking condominiale | anziana patteggia un anno per atti persecutori

(Di domenica 31 gennaio 2021) Esasperati al punto di mettere in vendita la loro abitazione e cambiare paese. Una coppia vicina di casa di un'signora di Coccaglio, ha deciso di non attendere il verdetto del giudice e di ...

Ultime Notizie dalla rete : Stalking condominiale

BresciaToday

Dopo le indagini dei carabinieri, il caso è finito in aula e si è concluso con quella che il legale, Silvia Lancini, ha definito una 'Sentenza esemplare in tema di'.Condominio, al molestatore seriale si può applicare il divieto di dimora? Loè una realtà, prova ne sono i numerosi precedenti giudiziari che mettono alla sbarra i vicini molesti , colpevoli di atti persecutori ai danni di uno o più condomini. Di norma, ...I dispetti tra vicini possono degenerare dal pianerottolo del condominio all’aula di un tribunale. È stato così per Clementina Gambirasio, classe 1933, di Ponte San Pietro, imputata per stalking e ass ...In una manciata di minuti, ha quasi incendiato e fatto saltare un’intera palazzina. Andrea Antonio Cutrupia, 46 anni di Solbiate con Cagno, si trova in carcere dal 2 agosto scorso, quando un intervent ...