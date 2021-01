Spezia-Udinese, le formazioni ufficiali (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto pronto o quasi per il match delle 12.30 di campionato tra Spezia-Udinese. La sfida valida per la 20^ giornata di Serie A, prima del girone di ritorno, aprirà le gare domenicali del massimo campionato italiano.caption id="attachment 1080953" align="alignnone" width="720" Spezia (getty images)/captionSpezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias. All. ItalianoUdinese (3-5-2): Musso; Becão, Nuytinck, Bonifazi; Larsen, Walace, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; De Paul, Deulofeu. All. Gotti ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto pronto o quasi per il match delle 12.30 di campionato tra. La sfida valida per la 20^ giornata di Serie A, prima del girone di ritorno, aprirà le gare domenicali del massimo campionato italiano.caption id="attachment 1080953" align="alignnone" width="720"(getty images)/caption(4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Pobega, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias. All. Italiano(3-5-2): Musso; Becão, Nuytinck, Bonifazi; Larsen, Walace, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; De Paul, Deulofeu. All. Gotti ITA Sport Press.

