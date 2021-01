Serie A, Napoli-Parma: Gattuso sceglie Petagna, D’Aversa torna al tridente e lancia Cornelius. Le formazioni ufficiali (Di domenica 31 gennaio 2021) La sfida tra Napoli e Parma apre la serata domenicale di Serie A.Crocevia fondamentale sia per la compagine azzurra che per quella ducale, il match del Diego Armando Maradona dirà molto sull'attuale classifica e sugli obiettivi di entrambe le squadre. Gli emiliani vivono un momento complicato e affronteranno un a squadra, come quella di Gattuso, vogliosa di ottenere tre punti che possano rilanciarla nella corsa alle zone alte del campionato.Di seguito le formazioni ufficialiNapoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. GattusoParma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Pezzella, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) La sfida traapre la serata domenicale diA.Crocevia fondamentale sia per la compagine azzurra che per quella ducale, il match del Diego Armando Maradona dirà molto sull'attuale classifica e sugli obiettivi di entrambe le squadre. Gli emiliani vivono un momento complicato e affronteranno un a squadra, come quella di, vogliosa di ottenere tre punti che possano rirla nella corsa alle zone alte del campionato.Di seguito le(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano,, Insigne. All.(4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Pezzella, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, ...

