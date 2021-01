Sanremo 2021, Fedez è fuori? Arriva il verdetto ufficiale (Di domenica 31 gennaio 2021) Sanremo 2021, Fedez è a rischio squalifica prima di debuttare insieme a Francesca Micheelin? Arriva il verdetto ufficiale dall’organizzazione (Instagram)Da diverse ore i fans di Fedez e Francesca Michielin sono nel panico. Davvero l’errore in buona fede del rapper milanese che in un video postato su Instagram faceva ascoltare qualche nota del brano pronto per Sanremo poteva portare alla sua squalifica? In realtà la regola sulla canzone assolutamente inedita è chiara ed è stata applicata anche nel recente passato, ma qui sembrava una punizione eccessiva. Effettivamente in quel filmato poi rimosso dai social, nel quale compariva anche il piccolo Leone, qualcosa si sentiva e se l’organizzazione avesse deciso per la pena più dura ci sarebbe stato poco da ... Leggi su instanews (Di domenica 31 gennaio 2021)è a rischio squalifica prima di debuttare insieme a Francesca Micheelin?ildall’organizzazione (Instagram)Da diverse ore i fans die Francesca Michielin sono nel panico. Davvero l’errore in buona fede del rapper milanese che in un video postato su Instagram faceva ascoltare qualche nota del brano pronto perpoteva portare alla sua squalifica? In realtà la regola sulla canzone assolutamente inedita è chiara ed è stata applicata anche nel recente passato, ma qui sembrava una punizione eccessiva. Effettivamente in quel filmato poi rimosso dai social, nel quale compariva anche il piccolo Leone, qualcosa si sentiva e se l’organizzazione avesse deciso per la pena più dura ci sarebbe stato poco da ...

trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - Sanremo_2021 : 'E nella logica del tempo qualsiasi cosa cambierà ma saper vivere il momento è il senso della libertà ed è una rego… - MarcoD82 : RT @niccolab: ??'Perché Assago è Assago, taaaa, da, da!'?? Uhm no, suona male. ?? -