Saluto fascista a Cogoleto | indagati i consiglieri comunali La condanna dell’Anpi

Leggi su newsmondo

(Di domenica 31 gennaio 2021) Saluti romani in consiglio comunale a, in provincia di Genova. Bagarre in Aula e(GENOVA) – Saluti romani in consiglio comunale a, in provincia di Genova. Il gesto, raccontato da La Repubblica, è successo durante il Giorno della Memoria. Immediata lae della maggioranza di centrosinistra che guida il piccolo centro ligure. Saluti romani in consiglio comunale aL’episodio è avvenuto nella giornata del 27 gennaio. Come raccontato da La Repubblica, trehanno risposto con ilromano alla chiama per il voto Netta ladi tutta la maggioranza con attimi di tensione sia dentro che fuori dall’Aula. ...