Russia: è stata arrestata Julia Navalnaya, la moglie di Alexei Navalny (Di domenica 31 gennaio 2021) Navalny: arrestata a Mosca la moglie Julia Julia Navalnaya, la moglie di Alexei Navalny, è stata arrestata per aver preso parte alla manifestazione non autorizzata di Mosca per chiedere la liberazione dell’attivista. Lo riferisce l’agenzia Sputnik, secondo la quale sono 120 i dimostranti arrestati nella capitale russa. L’Ong Ovd-Info, che sta monitorando le proteste, riferisce invece di 145 arresti a Mosca, dove i sostenitori di Navalny si sono raccolti a piazza Komsomolskaya esponendo cartelli e intonando cori che chiedono la liberazione dell’oppositore. La polizia ha iniziato a disperdere l’assembramento. Leggi anche: 1. Chi è davvero Navalny (di Pietro ... Leggi su tpi (Di domenica 31 gennaio 2021): arrea Mosca la, ladi, èarreper aver preso parte alla manifestazione non autorizzata di Mosca per chiedere la liberazione dell’attivista. Lo riferisce l’agenzia Sputnik, secondo la quale sono 120 i dimostranti arrestati nella capitale russa. L’Ong Ovd-Info, che sta monitorando le proteste, riferisce invece di 145 arresti a Mosca, dove i sostenitori disi sono raccolti a piazza Komsomolskaya esponendo cartelli e intonando cori che chiedono la liberazione dell’oppositore. La polizia ha iniziato a disperdere l’assembramento. Leggi anche: 1. Chi è davvero(di Pietro ...

Mr_PincoPallino : @bordoni_russia erano nascosti nella reggia di Putin, ma ora che è stata smascherata, non ha senso tenerli nascosti! - dcavedon : @beppesevergnini Politkovskaja è stata assassinata nel 2006, 14 anni fa. Andate a leggere (o rileggere) 'La Russia di Putin'. - miriamcancelli1 : RT @ITdominoIT: Da novembre, la vita è normale o 'quasi' almeno in Nuova Zelanda, quasi tutta Australia, Giappone, Taiwan, Vietnam, Russia,… - esposito_eli : RT @CafeGeopolitico: #Russia: #Putin firma estensione di cinque anni del trattato #NewSTART. L'estensione era stata approvata dalla Duma me… - bordoni_russia : A Mosca solo i residenti hanno accesso alla zona in cui è stata convocata la manifestazione. -