Roma | Dzeko non fa gruppo in tribuna | il secondo tempo lo passa con Kalinic

TuttoMercatoWeb : #Roma, l'arrivo di #Dzeko allo stadio Olimpico #romahellas - DiMarzio : #Calciomercato | Scambio #Sanchez-#Dzeko, la #ASRoma dice no - angelomangiante : Bloccata la trattativa per lo scambio dei prestiti tra Dzeko-Sanchez. Manca l'accordo economico. Tiago Pinto sta… - pisto_gol : Il Napoli batte 2:0 un buon Parma, Gattuso che non si sente tutelato da ADL,e la Roma, che tra Fonseca e Dzeko sceg… - romaforever_it : La Roma (ancora senza Dzeko) liquida il Verona e torna al terzo posto -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Dzeko

- Anche questa sera Edinera in tribuna all'Olimpico per assistere al match della suacontro il Verona. L'attaccante bosniaco non ha ancora risolto i contrasti cone durante ...Alle prese con il caso, Fonseca schiera Borja Mayoral davanti con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle. Dopo 20' senza occasioni, lachiude la gara in pochi minuti: su corner di Pellegrini ...Una Roma convincente, solida, forte davanti e anche dietro, nonostante abbia perso Smalling per infortunio. Quel che conta di più, soprattutto, è che anche senza Dzeko la squadra va a gonfie vele: non ...Queste le parole di Paolo Paganini negli studi di “Rai Due” sulla trattativa: «Si potrebbe riaprire la questione di mercato tra Inter e Roma per lo scambio tra Dzeko… Leggi ...